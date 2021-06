Tris di Hilton in Sardegna: apre theLocal Porto Rotondo e accoglie 2 hotel del Chia Laguna

11:01

Hilton mette a segno tre colpi sulla Sardegna. Il gruppo ha infatti aperto theLocal Porto Rotondo (nella foto) in Costa Smeralda, che entra sotto le insegne Curio Collection by Hilton. L'hotel è stato rinnovato e con le sue 22 camere è la formula giusta per chi desidera un'esperienza intima e autentica in un ambiente tranquillo, lontano dal clamore dei luoghi turistici affollati.

“theLocal Porto Rotondo è uno resort che piacerà agli ospiti internazionali più esigenti alla ricerca di un'oasi di tranquillità sulla Costa Smeralda – dice David Kelly, senior vice president Continental Europe di Hilton -. L'hotel si unisce ai 25 hotel Hilton in Italia, e con quasi 40 nuove aperture previste in Europa quest'anno, stiamo inaugurando una nuova epoca di viaggi post pandemia in tutta la Regione.”



Ma la corsa di Hilton sull’isola non si ferma al Nord: passa infatti sempre sotto le insegne Curio Collection anche il Baia di Chia Resort Sardinia, che già da questa stagione porterà il nuovo brand. Nel 2022, invece, l’Hotel Laguna, sempre all’interno del Chia Laguna Resort, diventerà un Conrad Hotels & Resorts, il primo del brand in Italia.