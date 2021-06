Torna in acqua il Four Seasons Explorer, le Maldive 5 stelle viste dal mare

15:09

Dal prossimo 1 luglio Four Seasons fa ripartire il Four Seasons Explorer, il catamarano con 10 cabine climatizzate e una Explorer Suite con il quale naviga nelle acque delle Maldive.

Per festeggiare la rimessa in acqua della famosa imbarcazione, Four Seasons propone due nuove crociere: dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ‘Summer of Mantas’, itinerari all-inclusive di 3, 4 o 7 notti per seguire la più grande popolazione conosciuta al mondo di "ballerine oceaniche" attraverso la Riserva della biosfera Unesco dell'Atollo di Baa e nelle acque ricche di plancton di Rasdhoo, Atolli di Ari Nord e Sud in compagnia degli esperti di The Manta Trust.



Dal 1 novembre al 1 maggio 2022, invece, l’Explorer porterà i viaggiatori nel ‘Winter of Wonders’, un’esplorazione lungo cinque atolli che propone itinerari di 3, 4 e 7 notti tra Four Seasons Landaa Giraavaru e Four Seasons Kuda Huraa.



Il Four Seasons Explorer ospita un centro Padi a 5 stelle a bordo e offre anche per chi non ama le immersioni una serie di attività come trattamenti termali in riva al mare, cene gourmet, sport acquatici, lezioni di cucina, yoga e visite alle isole.