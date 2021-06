Venezia, nuovo managing director per il Cipriani: è Marco Novella

16:24

Il leggendario hotel di Venezia affacciato sul Canale della Giudecca, il Cipriani, ha un nuovo managing director: Marco Novella (nella foto). Il neoeletto ha già fatto parte in passato del gruppo Belmond ricoprendo per quattro anni la carica di general manager all’hotel Villa San Michele di Firenze.

Prima del suo ritorno a Belmond Marco ha lavorato in qualità di managing director al The Lanesborough di Londra. "Forte di una brillante carriera ai vertici di alcuni dei più prestigiosi hotel in Italia e all’estero - commenta Robert Koren, senior vice president Europe, Middle East & Africa - Marco Novella saprà apportare freschezza e originalità al Cipriani senza compromettere il valore del suo prezioso heritage".



"Protagonista della rinascita"

Con vista a 360 gradi sulla laguna, il Cipriani è uno degli hotel di lusso più famosi di Venezia e vanta un’offerta gastronomica stellata Michelin. "Ritornare come nuovo managing director dell’hotel proprio nell’anno delle celebrazioni dei suoi 1600 anni mi riempie di orgoglio - sottolinea Novella -. Sono certo che il Cipriani saprà essere protagonista di una felice rinascita della città, nello spirito visionario del gruppo Belmond”.