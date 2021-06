Il giardino segreto del lusso italiano

10:52

L'estate 2021 si presenta come un momento collettivo di rinascita, di speranza e di ottimismo. Ma c'è ancora bisogno di allontanare lo stress e i desideri dei viaggiatori, secondo le ultime ricerche, continuano a guardare a destinazioni vicine, immerse nella natura e che garantiscano il distanziamento e un senso di libertà.

In questo senso, l'Italia offre una miriade di strutture piccole e piccolissime che provano a rispondere alle nuove esigenze dei turisti, con location che offrono accoglienza con standard di altissimo livello, ma in un'atmosfera rilassata, famigliare, cocooning.



Su TTG Luxury Magazine proponiamo, allora, un viaggio dal Nord al Sud della Penisola, per scoprire angoli felici, dove trascorrere momenti rigeneranti e concedersi qualche coccola in più. Un viaggio che offre, come si può immaginare, uno spaccato d’Italia differente, fuori dalle rotte più battute dal turismo, nei giardini segreti che il Paese riesce ancora ad offrire.



L’isola privata sul Mincio

Fra le proposte più intriganti, arriva l’isola privata sul fiume proposta da ‘La Finestra sul Fiume’, piccolissima struttura di charme a Valeggio sul Mincio (Verona). Solo 3 camere e la possibilità di privatizzare una porzione di giardino e un’isoletta in mezzo al fiume dedicata al relax degli ospiti.



Glamour e riservatezza

È diventato il buen ritiro di star hollywoodiane e jet set internazionale il Castello di Reschio, nel comune Lisciano Niccone in provincia di Perugia di proprietà del conte Benedikt Bolza che si è anche occupato del suo minuzioso e ricercato restauro. Il maniero mette a disposizione ville in affitto in una gigantesca tenuta in Umbria e dal 13 maggio anche 36 suite, ristorante e spa. Nella tenuta ci si può dedicare all'equitazione: 40 cavalli spagnoli popolano il centro equestre e gli ospiti possono passeggiare o assistere a spettacoli di dressage.



Isole piccole e grandi

Un'oasi tropical-mediterranea di 6mila metri quadrati dove imperano cactus di ogni origine e dimensione: è il Giardino & Villa Ravino (nella foto) a Ischia che offre colazioni immersi nel parco botanico, percorsi di interesse fitoterapico-omeopatico e il Cactus Lounge Café, da affittare come piccolo privé a cielo aperto, sul tetto del bar.



In Sicilia è invece l’ultimo rifugio dalla frenesia del mondo: il Baglio Occhipinti, 12 camere immerse in 10 ettari di proprietà a Vittoria in provincia di Ragusa in Sicilia. Una storia di imprenditoria femminile per un'esperienza autentica per staccare la spina, con un tenuta bio che contiene orti, ma anche filari di viti e ulivi dove gli ospiti possono collaborare e imparare le pratiche antiche degli agricoltori.



Molte altre le proposte della ‘piccola Italia’ che potete scoprire nel servizio su TTG Luxury, a questo link.