Podcast TTG: Hotel Mediterraneo, il lusso sorrentino della famiglia Lauro

19:29





Dopo un’importante intervento di restyling, l'Hotel Mediterraneo a Sorrento ha riaperto, conquistandosi la 5 stella. Il boutique hotel, che sorge a picco sul mare in uno dei punti più suggestivi della Costiera, a Sant'Agnello, vanta una storia unica: costruito nel 1912 come residenza privata, fu trasformato in hotel oltre 60 anni fa da Antonietta Lauro, sorella dell'armatore Achille Lauro, bisnonna e nonna degli attuali gestori.



Nel nuovo episodio di ‘Gente di viaggi’, il podcast di TTG Italia, il direttore marketing Pietro Monti racconta l’incredibile storia dell’albergo.



Ascolta la puntata nel player in alto.