14:15

Un anfiteatro all'interno di una vecchia cava, un borgo sul mare in prossimità di Trieste che sa di 'dolce vita'. Questa è Portopiccolo, una destinazione da vivere in coppia, con gli amici o con la famiglia in cui dedicarsi a esperienze uniche in un'atmosfera di charme: dal beach club durante l'estate alla spa in inverno, con svariate attività per grandi e piccini.

"Vogliamo che l'identità comunichi apertura e accessibilità - spiega Elena Piazza, marketing manager di Portopiccolo -. Nella strategia stiamo puntando su tre obiettivi: il real estate, l'ospitalità per il segmento leisure e poi, per il periodo da autunno a primavera, gli eventi".



Il Borgo si amplia

Il Borgo, peraltro, non arresta la propria espansione. Sono 58 le camere disponibili presso il Falisia, A Luxury Collection Resort & Spa e 90 gli appartamenti in locazione. Si sommano le 454 unità abitative in vendita, per il 60% già acquistate. "C'è già una nutrita comunità di residenti internazionali che ... (continua nella digital edition)