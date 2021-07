Smy Hotels apre il suo primo 5 stelle in Italia: è il Carlos V ad Alghero

08:00

Si chiama Smy Carlos V Alghero il primo 5 stelle italiano della catena alberghiera spagnola, che ha scelto la Sardegna per dare uno spazio di vacanza ai clienti upper level.

Il Carlos V è un complesso turistico fronte mare sulla costa Nord occidentale della Sardegna, a pochi minuti da Alghero, in una posizione che domina l’area di Capo Caccia. Dispone di 177 camere di diversa tipologia, palestra, ristorante à la carte con vista sul mare, due piscine (una delle quali con acqua di mare) e della Spa Aquada con una grande piscina idroterapica, bagno turco, sauna, e molte altre proposte.



Il gruppo creato creato da Ovidio Andrés, fondatore anche di Logitravel, prosegue nella sua politica di espansione e aumenta l’offerta alberghiera in Italia, con ben sette strutture nella penisola di cui due in Sardegna.



L'Italia è da sempre mercato prioritario per Smy Hotels. Attualmente, la società con sede a Maiorca sta trattando l’ingresso di nuove strutture che saranno annunciate a breve, incluso destinazioni chiave come Roma.



"L'Italia oggi offre molte opportunità per noi che vogliamo crescere e affermarci come operatori specializzati nella gestione, senza hotel di proprietà. Siamo certi che nel breve termine continueremo ad aumentare la nostra offerta in Italia e, naturalmente, in altri paesi chiave del Mediterraneo e isole”, commenta Andrés. In particolare, la società sta valutando località di forte richiamo turistico come Tenerife.