Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat: un rifugio di charme nel cuore dell’Alto Adige

Lusso tailor made in Alto Adige. È questa l’esperienza che garantisce l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, 5 stelle tra le vette maestose della Valle Aurina.

La struttura, dall’architettura contemporanea, si propone come un rifugio esclusivo con camere e suite che evidenziano la ricerca attenta del dettaglio e il connubio perfetto tra lusso e comfort.



Armonia e stile dominano ogni ambiente del resort: dall’elegante bar e salone con camino al lounge Cigars & Spirits, dalla terrazza solarium panoramica (con BBQ e ambiente per degustazione di vini e grappe) all’area Wellness & Spa.



I servizi

Tra i servizi proposti, concierge per richieste personalizzate; limousine e transfer; transfer sci Vip; piattaforma per elicotteri; e voli sui panorami dolomitici. Active Guides per praticare con le guide alpine attività estive come escursioni, mountain bike e rafting e skisafari in inverno.



Wellness

L’offerta wellness include la Spa Alpin di 3.000 m² e Spa salina con vasca d’acqua salina. A completare la proposta è un giardino di 30.000 m², con piscina all’aperto e idromassaggio.



Food

La proposta gourmet si avvale dello charme inconfondibile delle Stube tirolesi, dove l’ospite ha il tavolo riservato per la collazione e per la cena à la Carte inclusa nella mezza pensione in cui apprezzare l’Alpine Cuisine immersi nello stile locale, La Brasserie, ristorante aperto tutto il giorno con menu internazionale e componenti regionali: dal Club Sandwich, al Cesar Salad, alla Tagliara fino ai Schlutzkrafen offre una scelta mista. Disponibile al Bar & Launch, Terrazzaa, Piscina, Giardini, Camera.



Infine il ristorante Gourmet Aurea Vallis, vincitore di cappelli della prestigiosa guida Gault&Millau, con menu degustazione fisso dove lo chef Rosario Titone interpreta con carattere e distinzione le specialità regionali, materie prime locali - l’Alpenpalace ha anche un giardino delle erbe - e del tutto il territorio nazionale attraverso piatti perfetto connubio tra cucina mediterranea e alpina abbinati ai vini più pregiati. Possibilità di prenotare cene speciali a tema e cene private.



Per gli amanti della vacanza attiva è possibile praticare in inverno sci, slittino, escursioni sulla neve grazie al comprensorio Skiworld Ahrntal con le aree sciistiche Speikboden e Klausberg che vantano ben 74 km di piste, e d’estate trekking, nordic-walking, mountain bike, parapendio e rafting.