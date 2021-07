Portopiccolo ritorna domani con 'TTG Luxury - Il lusso del mercoledì'

17:27

Portopiccolo, location di prestigio situata all’interno della riserva naturale di Duino, torna a sponsorizzare l’edizione di domani di ‘TTG Luxury – Il lusso del mercoledì’. La località guarda alla nuova stagione con ottimismo, ampliando la propria offerta di appartamenti in affitto - 90 in tutto - tutti con vista mare e ampie terrazze, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, e integrando l’offerta di servizi e attività dedicate alle famiglie. Portopiccolo propone un totale di 148 unità ricettive, comprese le le 58 camere del Falisia Resort e le 90 residenze in affitto, a breve o lungo termine, di diverse tipologie.



“Lo scorso anno e quest’anno abbiamo affrontato le sfide di una pandemia che non ha risparmiato nessuno – aveva spiegato Elena Piazza, marketing manager di Portopiccolo – ma non ci siamo mai fermati e abbiamo puntato da subito tutto sulla sicurezza e il servizio alle famiglie. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento di presenze rispetto all’anno precedente: luglio +11%, agosto +11% e a settembre +28%. È per questo che, assecondando la richiesta del mercato, abbiamo investito 2,5 milioni di euro e portato da 20 a 90 gli appartamenti in affitto. Allo stesso tempo abbiamo ampliato la gamma di servizi per le famiglie".



Il resort si compone di appartamenti in affitto e di un hotel 5 stelle, il Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, che mette a disposizione bar e ristoranti ed eleganti boutique e atelier, nonché una spa con trattamenti ideati da Bakel. Inoltre è presente una Marina, uno Yacht Club e un Beach Club, per rispondere a tutte le esigenze.