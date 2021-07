Lago d'Orta: Cannavacciuolo apre oggi il Laqua by the Lake

12:29

Un resort a impatto zero, perfettamente inserito nel territorio in cui si trova e che offre ai suoi ospiti esperienze all’insegna della natura e dello sport. Apre oggi Laqua by the Lake, la struttura deluxe sul lago d’Orta appartenente alla collezione del Gruppo Cannavacciuolo Laqua Resorts.

Il resort include una residenza con 16 appartamenti e 2 attici, un Beach Club e il Ristorante Cannavacciuolo by the Lake. Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina privata, sala living e terrazzo esterno, mentre i due attici dispongono anche di una vasca jacuzzi privata, rigorosamente vista lago.



Il rispetto della natura

Disegnato dallo Studio di architettura Primatesta il resort pone grande attenzione al rispetto della natura utilizzando un impianto con generatore ibrido in pompa di calore che sfrutta l’acqua di falda del lago e alimenta la produzione di energia elettrica. In classe energetica A, al suo interno ha anche una rete di raccolta dell'acqua piovana e di falda, per l'irrigazione del parco. Immancabili le auto elettriche a disposizione degli ospiti e la colonnina di ricarica nel parcheggio privato.



Il Beach Club – aperto su prenotazione anche agli ospiti esterni per la giornata - trasporta gli ospiti su un'isola caraibica, con una piscina riscaldata a sfioro sull'acqua del lago e incorniciata dalle aree prendisole e dalle aree private.

Tra le attività sportive a disposizione degli ospiti la possibilità di noleggiare la prima barca elettrica sul lago, e poi sessioni di apnea statica, ginnastica in acqua, rilassamento guidato, sci nautico e altre ancora.



Aperto agli ospiti del resort ed esterni, il Ristorante Cannavacciuolo by the Lake - il secondo ristorante di Cannavacciuolo sul lago d’Orta - propone menu diversi durante la giornata, ispirati al territorio e all’atmosfera del resort.