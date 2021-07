Starhotels, a Milano i primi ‘services luxury apartments’

11:43

Starhotels investe nel segmento dei ‘serviced luxury apartments’. Il gruppo aprirà a Milano a settembre i ‘Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano’.

Gli appartamenti sorgeranno all’interno dell’hotel Rosa Grand, garantendo una vista suggestiva sulle guglie del Duomo e tutti i comfort e l’ospitalità di un albergo di lusso.



"L’apertura dei Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano segna per noi un nuovo inizio. Tramite un’inedita proposta di appartamenti di lusso e servizi di alta gamma, Starhotels intende infatti offrire una prospettiva diversa del viaggio per vivere più intensamente le più belle destinazioni del nostro Paese - Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Sono certa che i Duomo Luxury Apartments diventeranno un nuovo punto di riferimento per i nostri ospiti in cerca di un'esperienza unica, una casa da sogno a Milano, grazie all'esclusività di appartamenti di lusso, una posizione strategica con vista panoramica , la rinomata ospitalità ed i servizi del nostro hotel Rosa Grand".



Gli interni

Disegnati dall’interior designer milanese Andrea Auletta, saranno caratterizzati da uno stile ‘metropolitan chic’, con arredi dai colori caldi e avvolgenti e moderne cucine che si aprono sulla zona living, in perfetta armonia con le grandi vetrate e le ampie terrazze o balconi.



Gli ospiti avranno a disposizione un’elegante Golden Lounge riservata che, oltre a garantire un accesso diretto ed esclusivo agli appartamenti, darà la possibilità di usufruire degli accoglienti servizi a loro dedicati tra cui: un guest relation manager, la possibilità di effettuare il check-in ed il check-out in tutta tranquillità e riservatezza, poter scegliere tra un’ampia selezione ristorativa tutta da gustare durante i vari momenti della giornata e servizi personalizzati.



Il team dell’hotel sarà sempre a disposizione, anche per soggiorni molto estesi, garantendo rispondendo a qualsiasi esigenza.