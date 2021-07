Un letto sotto le stelle: l'idea del Preidlhof DolceVita Resort

17:32

Si chiama ‘star bed’ il servizio che il Preidlhof Luxury DolceVita Resort di Merano propone a quanti vogliano immergersi nella notte stellata senza rinunciare al confort di una suite a cinque stelle.

Il silenzio è parte integrante di questa esperienza: non a caso il resort è recentemente entrato a far parte della selezione di luoghi certificati come ‘Quiet Stay’ da Quiet Park, associazione no profit alla ricerca di posti silenziosi da proteggere.



“Guardare le stelle in silenzio - spiega Patrizia Bortolin, Spa Concept Designer - aiuta a cambiare prospettiva sulla nostra vita e le sue difficoltà, aumentando il senso di consapevolezza e guidando il nostro naturale flusso luminoso verso il Glowing Flow”.



Il momento migliore per usufruire del servizio star bed è l’estate, tuttavia si può trascorrere una notte sotto le stelle anche nelle stagioni autunnali e invernali, grazie all’uso di una lampada riscaldante da esterno presente in ogni suite.



Le esperienze immersive

Il 4 agosto e il 18 settembre sono previste due serate speciali, in cui gli ospiti potranno contemplare le costellazioni nel Giardino dei Limoni e nell’uliveto, immersi tra le piante di lavanda, aranci, mandarino e le erbe aromatiche e sdraiati su chaise lounge. Ad accompagnarli i racconti di Irmagard Moosmair, 73enne guida dalla grandissima saggezza spirituale, e dai suoi rituali con erbe officinali e resina, scelte in base alle condizioni energetiche.



Sempre nei mesi di agosto e settembre - nelle notti tra il 21 e il 22 – sarà possibile assistere a cerimonie di luna piena, un momento perfetto per purificare lo spazio, il corpo e la mente.