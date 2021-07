Renaissance Hotels debutta a Bordeaux con una new entry di design

09:19

Renaissance Hotels, parte del portfolio di band Marriott, debutta a Bordeaux, in Francia, con il Renaissance Bordeaux Hotel. La struttura a torre, di 149 camere, si erge alta sul porto della città ed è frutto della trasformazione di quella che un tempo era parte di una raffineria di petrolio.

Sorge nel quartiere completamente rinnovato dei Wet Docks, ricco di vivaci bar, ristoranti di tendenza e musei, tra cui la Cité du Vin, un edificio modellato per imitare il movimento del vino all'interno di un bicchiere, che propone un tour nel mondo del vino. A disposizione degli ospiti ci saranno i Navigator di Renaissance Hotels, gli ambasciatori di quartiere del brand, in grado di dare consigli sulle attrattive della zona.



Mix tra passato e presente

Gli interni, progettati dal curatore e designer Michael Malapert, creano un dialogo tra l'interno e l'esterno con un contrasto che combina il passato storico dell'edificio con arredi moderni e chic. Le camere sono illuminate con luce naturale dalle grandi finestre dell'edificio e l'arredamento comprende mobili eleganti e finiture in legno naturale.



Camere uniche

Ogni camera dispone poi di opere d'arte appositamente commissionate per l'hotel ed è dotata di una vista mozzafiato sul porto, sulla città o sul fiume Garonna. Il rooftop dispone di una piscina, di un bar e di un ristorante e offre una vista panoramica sulla città. Renaissance Bordeaux Hotel si unisce al portfolio di oltre 35 hotel di Renaissance Hotels in Europa, Medioriente e Africa, che comprende proprietà come il Renaissance Paris Vendome Hotel e il Renaissance Paris Republique Hotel.