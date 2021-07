I menù stellati di Fratelli Desideri sulle barche Sailogy

08:47

Sailogy si arricchisce di un nuovo servizio per i clienti che decidono di noleggiare le sue barche. L’azienda ha infatti stretto un accordo con Fratelli Desideri, la start up Made in Italy che ha ideato i Luxury Meal Kit, le scatole magiche con i piatti gourmet dei più famosi grandi chef stellati.

Grazie a questo accordo i clienti che prenoteranno una vacanza in Italia con Sailogy potranno accedere, attraverso un link dedicato, all’intera gamma di cene stellate firmate dai più grandi astri della cucina italiana premiati dalla Guida Michelin, tra cui Carlo Cracco, Enrico Bartolini e Marco Sacco. Basterà prenotare il Luxury Meal Kit desiderato e questo verrà recapitato direttamente alla marina di riferimento.



I kit sono preparati basandosi sulle migliori tecnologie in uso nelle cucine stellate, come la crioessicazione e la sferificazione, processo culinario sviluppato dalla cucina modernista del team del ristorante El Bulli di Ferran Adrià.



Tecniche scelte per permettere di riprodurre la ricetta nella maniera più semplice e fedele possibile nella propria cambusa e consentire la miglior conservazione del pasto. Inoltre, è possibile monitorare la corretta esecuzione del piatto e provare l’emozione di cucinare fianco a fianco con i più grandi.



Inquadrando con il proprio smartphone la confezione del Luxury Meal Kit, si potrà infatti seguire direttamente la video ricetta con le istruzioni dello chef, proprio come in una vera cucina, però nella propria cambusa.