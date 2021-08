Dolce&Gabbana dedica un’exclusive collection al Cala di Volpe di Smeralda Holding

14:01

Dolce&Gabbana firma un’exclusive collection dedicata all’Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel. L’albergo di Smeralda Holding ha stretto una partnership con la prestigiosa casa di alta moda italiana per una collezione interamente dedicata alla natura e al paesaggio della baia che ospita la struttura.

L’Exclusive Collection Cala di Volpe si compone di caftani, t-shirt, cappellini e foulard per lei e per lui, venduti esclusivamente in un pop-up store situato all’interno dell’albergo. Le creazioni sono caratterizzate da stampe che, spiega una nota, “presentano un inedito collage di cartoline dai colori vividi e solari, dove i fondali marini dall’azzurro intenso, i piccoli scorci delle città costiere e la sabbia dorata regalano un viaggio immaginario in un luogo da sogno”.



La Exclusive Collection Cala di Volpe di Dolce&Gabbana “celebra l’Hotel Cala di Volpe come l’Autorità del Luxury Lifestyle nel Mediterraneo, un capolavoro in continua evoluzione”.