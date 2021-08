Israele, lusso ‘eco’ nel deserto del Negev: apre il Six Senses Shaharut

10:37

Ha aperto il primo agosto l’atteso Six Senses Shaharut, resort che segna il debutto del lusso targato Six Senses in Israele. La proprietà sorge nella valle dell’Arava, nel deserto del Negev, e conta 60 suite e ville, che reinterpretano in chiave moderna la struttura degli insediamenti nomadici dei Nabatei - popolo di commercianti che occupò l’area oltre 2000 anni fa -, introducendo uno stile architettonico che si fonde armoniosamente con il paesaggio.

Il design degli interni rende omaggio alla tradizione, con mobili, accessori e tessuti realizzati da artigiani locali e, in alcuni casi, anche con materiali di recupero. Ogni arredo è studiato per far sentire gli ospiti in equilibrio con la natura e i suoi elementi.



Spa e food

La Six Senses Spa offre sei sale per trattamenti, l’Alchemy Bar per la miscelazione di prodotti botanici e un team di esperti specializzati in medicina cinese, osteopatia e guarigione energetica. A disposizione degli ospiti ci sono anche due piscine, una delle quali a sfioro con vista a 360 gradi sul deserto e un bar, che serve succhi ed estratti a chilometro zero.



Circondato da giardini, c’è l’Hearth Lab, che offre una visione completa sull’approccio alla sostenibilità e l’economia circolare, pilastri dell’offerta Six Senses.



La salvaguardia delle tradizioni locali e l’approccio a un turismo eco consapevole si riflettono anche nella proposta culinaria, che include: pesce fresco del Mediterraneo, barbabietole, mandorle, miele, datteri, olio d’oliva e tutte le eccellenze locali. I menù si ispirano alla filosofia ‘Eat with Six Senses’. Lo chef Amir Kalfon propone piatti sani, nutrienti e saporiti da gustare al ristorante principale Midian, all’Edom View con la sua offerta di “mezze” e tapas, alla Jamillah Lounge o al Grill a bordo piscina.



“Six Senses Shaharut è una nuova pietra miliare per il Gruppo, che apre le porte di una destinazione magica – spiega il general manager Thomas Fehlbier -. Six Senses Shaharut è l’emblema dell’etica sostenibile del marchio, attento al benessere delle comunità locali e alla salvaguardia delle tradizioni. Grazie a un team appassionato, ci impegneremo per offrire esperienze uniche ai nostri ospiti, in un contesto di proporzioni bibliche”.



Le esperienze

Tra le attività ‘out door’, il trekking con i cammelli, il campeggio notturno nel deserto e lo studio delle costellazioni o le esperienze immersive nel kibbutz.



Al loro arrivo gli ospiti troveranno ad accoglierli un Six Sens Gem (Guest Experience Maker), che resterà a loro disposizione per l’intera durata del soggiorno per esperienze indimenticabili.