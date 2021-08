Delphina per gli honeymooner: nasce il catalogo 'Liberi'

09:35

Non più solo Maldive, Caraibi, Bora Bora e Seychelles. Anche la Sardegna può entrare a pieno titolo nel novero delle mete ideali per i viaggi di nozze e a proporla in questa veste è Delphina hotels & resorts, che firma il nuovo catalogo destinato a questo target di clientela: ‘Liberi’.

Per le coppie più esigenti

Ai pacchetti già consolidati il gruppo alberghiero aggiunge la proposta ‘Intense’ per le coppie più esigenti che soggiornano nelle tre strutture 5 stelle Delphina: l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa a Palau, il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa a Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & Spa a Isola Rossa.



“Cinque stelle non ci basta - spiega Elena Muntoni, brand manager Delphina -. Proponiamo un modo nuovo di celebrare i sentimenti di due amanti: farli sentire liberi. Liberi di scegliere, perché ogni coppia è diversa e speciale. In tutti questi anni ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psicofisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva e esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Il nostro compito è quello di interferire il meno possibile con questa suggestione”.



Esperienze à la carte

Il catalogo, già consultabile sul sito di Delphina, presenta dunque una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli.



Ricco anche il calendario di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna, tra cui un volo panoramico in elicottero dall’aeroporto all’hotel, con vista spettacolare sulle isole dell’arcipelago di La Maddalena. Inoltre imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda.