Castelli e dimore storiche nelle mani degli stranieri

12:51

Cresce la vendita di dimore storiche e castelli, anche in Italia. Lo raccontano Lionard Luxury Real Estate e Engel & Völker, che sottolineano come in Francia, Italia, Belgio o Germania le vendite di castelli, palazzi e case patronali continuano ad aumentare.

“Il segmento dei castelli sta in effetti andando a gonfie vele – spiega Dimitri Corti, fondatore e a.d. di Lionard Luxury Real Estate al Sole 24 Ore –. Il Covid ha accelerato la crescita di un mercato, quello del lusso, che già andava bene e i manieri sono un prodotto particolarmente ricercato”.



Ad acquistare i castelli sono gruppi e società, che si interessano alle strutture più grandi per una destinazione alberghiera, mentre quelli di taglio familiare, che identifica nella dimensione massima di mille metri quadrati, sono ricercati da clienti facoltosi per utilizzo personale.



A comprare i castelli sono prevalentemente stranieri: “Al primo posto abbiamo clienti americani – spiega Dimitri Corti –, al secondo tedeschi, poi inglesi, svizzeri e francesi”. Da Engel & Völker gli acquirenti sono soprattutto tedeschi, russi, americano e inglesi, ma anche sceicchi arabi, così come i cinesi. E la maggior parte acquista per utilizzo personale.