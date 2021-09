Maldive, arriva il lusso ‘european-chic’: apre Le Méridien Maldives Resort & Spa

13:59

Il lusso ‘euro-chic’ approda alle Maldive. Ha aperto ufficialmente Le Méridien Maldives Resort & Spa, resort che segna il debutto del marchio Le Méridien Hotels & Resorts nell’arcipelago.

Situato a Thilamaafushi, nell’aerea meridionale dell’atollo di Lhaviyani, il resort dispone di 141 ville immerse nella natura, che celebrano la cultura, il paesaggio e il popolo maldiviano, mantenendo fede, al contempo, allo stile european-chic distintivo del marchio Le Méridien.



La struttura

Il design della struttura si ispira anche alla forma dell’arcipelago delle Maldive, emulandone la topografia, le sue barriere coralline, i giardini di corallo, la vita marina e i pinnacoli sottomarini noti come ‘Thilas’. Gli spazi interni ed esterni celebrano, invece, la vita e la cultura distinte delle Maldive e il paesaggio vibrante, fuso con l’estetica moderna e Bauhaus tipica di Le Méridien.



“Con un richiamo nostalgico al glamour della Costa Azzurra negli anni ‘60, Le Méridien ispira i viaggiatori a esplorare il mondo con stile, assaporare la bella vita e vivere esperienze che offrono qualcosa di più di quanto sembri - spiega Jason Nuell, senior vice president marchi premium di Marriott International -. Siamo lieti di portare Le Méridien in questa destinazione ambita a livello internazionale, il luogo perfetto in cui gli ospiti possono uscire dalla routine quotidiana e godersi in una vacanza glamour”.



Gli ospiti possono raggiungere la struttura viaggiando in idrovolante per 35 minuti dal Velana International Airport di Malé.