Starhotels, aprono durante il Salone del Mobile i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano

15:52

Aprono, in occasione del Salone del Mobile, i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano. Nuove esclusive residenze di lusso targate Starhotels, includono quattro Penthouse con vista sulle guglie del Duomo di Milano.

Gli appartamenti, che avranno anche una lounge dedicata ed un accesso riservato per i propri ospiti, si trovano all’interno del Rosa Grand. Immersi in una suggestiva atmosfera ‘metropolitan chic’, sono delle ‘dreamhouse’ milanesi, intime ed eleganti, nate per offrire ai loro ospiti un’esperienza unica e la possibilità di vivere la città in modo diverso, con tutti i comfort e l’ospitalità di un albergo di lusso.



Disegnati dall’interior designer milanese Andrea Auletta, gli alloggi sono caratterizzati da arredi dai colori caldi e avvolgenti e da moderne cucine che si aprono sulla zona living, in perfetta armonia con le grandi vetrate e le ampie terrazze, permettendo così una nuova prospettiva e un’interazione davvero unica con la città.



“Sono molto felice di poter inaugurare i nuovi Duomo Luxury Apartments in occasione di questa edizione speciale del Salone del Mobile, che rappresenta un momento di ripartenza importante anche per Starhotels e per la città di Milano – spiega in una nota Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica di “serviced apartments” nel cuore della capitale della moda e del design che permetta di vivere questa città, così viva e dinamica, in modo diverso e con una nuova prospettiva, soprattutto scegliendo una delle spettacolari Penthouse che riusciranno a sorprendere anche i viaggiatori più esigenti.



Tra gli appartamenti, la Penthouse Duplex Duomo View è un appartamento di 150mq su due livelli, unito da un’iconica scala e da un ascensore privato, con ampie zone living, due camere da letto, due cucine e due bagni. Grandi vetrate a tutta altezza rendono protagonista la luce nei diversi momenti della giornata, mentre le terrazze panoramiche attrezzate di 100mq affacciate sul Duomo, trasmettono un ‘sense of place’ straordinario e la rendono una location indimenticabile anche per occasioni ed eventi speciali.



I servizi

La Golden Lounge riservata permette agli ospiti un accesso diretto agli appartamenti e offre diversi servizi dedicati tra cui un Guest Relation Manager, la possibilità di effettuare il check-in ed il check-out in tutta tranquillità e riservatezza e la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione ristorativa tutta da gustare durante i vari momenti della giornata.



Altri servizi ed esperienze personalizzate possono essere realizzati su richiesta degli ospiti, come la possibilità di avere uno chef dedicato per cene ed eventi privati sulla terrazza con vista Duomo.



Gli ospiti avranno inoltre libero accesso a tutti gli altri servizi dell’hotel tra cui la zona wellness, bar, ristoranti, servizio in camera, housekeeping, lavanderia e meeting rooms.