Radisson debutta in Italia con il brand Individuals: new entry in Sicilia e Piemonte

Sono a Siracusa, in Sicilia, e ad Alagna Valsesia, in Piemonte, le due strutture italiane che andranno a far parte di Radisson Individuals, il nuovo brand di Radisson Hotel Group. L’operazione, attuata in collaborazione con il Gruppo Mira, interessa il Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa e l’Alagna Mountain Resort & Spa.ù

Due proprietà che Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President, Europa centrale e orientale, Russia e Turchia di Radisson Hotel Group, definisce “uniche e straordinarie”.

“Il marchio Radisson Individuals - continua - risponde alle esigenze in continua evoluzione delle nuove realtà di mercato sia per i proprietari di hotel che per gli ospiti ed è l'aggiunta perfetta al nostro portafoglio, mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza in Italia. Queste due nuove proprietà offrono ai nostri ospiti l’opportunità di scoprire le splendide regioni italiane della Sicilia e del Piemonte e di sperimentare i nostri elevati standard di servizio e ospitalità”.



Le due strutture

Il Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa sorge in una villa storica nella campagna, a pochi minuti di Siracusa, inizialmente monastero benedettino e in seguito dimora di prestigiose famiglie nobiliari. Le 102 camere hanno tutte ingressi individuali al piano terra per la massima privacy e comfort, con vista sui giardini, sul campo da golf o sui patii interni dell'antico monastero. L'arredamento spazia dal contemporaneo al classico, a seconda della posizione nell'edificio. Tutte le camere dispongono poi di molta luce naturale e la maggior parte offre verande private. Tra le infrastrutture un campo da golf a 18 buche par 71, I Monasteri Golf Club, immerso in una piantagione di agrumi e fichi, e il centro benessere Zagara.



L’Alagna Mountain Resort & Spa si trova, invece, nella località montana di Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa. Dispone di 49 lussuose suite in una moderna interpretazione del tradizionale stile Walser, con molte camere dotate di soppalchi e balconi privati.