Maldive, apre l’all-villa Jumeirah Maldives

15:55

In attesa che la situazione si sblocchi anche per i visitatori italiani grazie agli annunciati corridoi turistici, le Maldive continuano a essere terreno di investimento per le compagnie alberghiere che fanno del lusso il loro core business.

Una di queste realtà è il Jumeirah Group, che ha annunciato per il 1 ottobre l’apertura del suo nuovo resort sull’arcipelago, il Jumeirah Maldives, un all-villa nell’atollo di Malé Nord, raggiungibile in motoscafo o idrovolante dall’aeroporto di Malé.

Le ville sulla spiaggia e sull’acqua sono in tutto 67 in configurazioni da una, due o tre camere da letto, tutte con vista panoramica sull’Oceano Indiano.



Le ville più spaziose dell'area

Una delle caratteristiche del resort, spiega TTG Media, è di avere quelle che la società stessa definisce “le ville più spaziose tra quelle disponibili nell’atollo di Malé Nord”, con una superficie che parte da 171 mq. Ognuna delle sistemazioni dispone di piscina a sfioro privata e terrazza sul tetto con zona pranzo dedicata agli ospiti.



Le ville con tre camere dispongono anche di una palestra interna e l’arredamento, curato dallo studio di design di Singapore, Miaja, segue la moda del momento alle Maldive, che strizza l’occhio a quello che viene definito “il moderno chic mediterraneo”.



Non possono ovviamente mancare la spa e due ristoranti esclusivi, Shimmers e Katyo, che offriranno anche performance musicali dal vivo grazie all’operato di un dj residente.



Target trasversali

L’intento è di attrarre un pubblico il più variegato possibile, dai giovani alle famiglie, cui il resort offre con un parco acquatico e un'area giochi interna per bambini, oltre a un cinema all'aperto che trasmetterà sulla spiaggia i film preferiti dalle famiglie e le pellicole di maggiore successo.



Le attività degli ospiti spaziano dagli sport acquatici, al beach volley, dal biliardo al tennis e alla fotografia subacquea. Il resort offrirà anche un tour sottomarino, che gli ospiti potranno scegliere di fare anche di notte.