Apre nel 2023 a Milano il nuovo Rocco Forte House

09:19

Una nuova destinazione per Rocco Forte House, il format di appartamenti dedicati a professionisti o famiglie interessati a soggiorni medio-lunghi in città. Rocco Forte Hotels ha scelto Milano come seconda piazza, nella quale aprirà i suoi nuovi appartamenti in via Manzoni 46 nel 2023.

Collocato all’angolo con via Spiga il palazzo sarà totalmente rinnovato su progetto di ASTI Architetti e interni disegnati da Olga Polizzi – director of design di Rocco Forte Hotels - e Paolo Moschino per Nicholas Haslam; al suo interno troveranno spazio undici appartamenti da una, due o tre camere da letto, tutti con ampi spazi living, cucina separata, zona lavanderia e servizi altamente personalizzati durante il soggiorno.



“Ho scelto l’Italia come primo Paese in assoluto dove inaugurare Rocco Forte House e sono orgoglioso di offrire la nostra regia di soggiorno in appartamento in due città simboliche come Roma e tra poco Milano” afferma Sir Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels.



Agli ospiti sarà riservato l’accesso all’inedita palestra ricavata al piano seminterrato e all’intimo caffè disegnato nella corte interna al piano terra, nonché i i servizi del vicino The Carlton Hotel Milano, nuovo hotel Rocco Forte che aprirà nel 2023.