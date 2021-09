A Dubai un grattacielo super luxury firmato Roberto Cavalli

09:42

Roberto Cavalli firmerà un grattacielo extralusso a Dubai. Il prestigioso brand di alta moda aprirà la Cavalli Tower, un edificio residenziale di 70 piani con vista sulla Palm Jumeirah Island.

I lavori, si legge su ilsole24ore.com, inizieranno nel 2022 e andranno avanti per quattro anni, per un investimento complessivo di 545 milioni di dollari. Un’operazione che ha, tra gli obiettivi, quello di rilanciare il brand a livello internazionale.



Il progetto

Il progetto, che vede la collaborazione di Damac Properties, porta la firma di Shaun Killa, architetto ideatore del Dubai Museum of the Future.



All’interno dell’edificio, appartamenti extra lusso, interamente rifiniti, ça va sans dire, con arredi firmati Cavalli.



La torre sarà divisa in tre sezioni: i primi piani, di categoria luxury; la sezione centrale, upper luxury; e gli ultimi piani, super luxury. Le ultime due avranno accesso alla skypool e allo sky garden. In esclusiva per chi risiederà nei piani super luxury, invece, un’infinity pool, una cigar lounge e un padiglione privato per cene ed eventi.



Gli appartamenti super luxury saranno inoltre dotati di una piscina o jacuzzi privata, balconi e soffitti alti.



La lobby si svilupperà su quattro piani e nei giardini i residenti potranno godere di una piscina che si ispirerà allo stile di Malibu Bay, replicando una vera spiaggia, con aree per il relax.