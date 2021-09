COMO sbarca in Francia, nuovo boutique hotel in Borgogna

12:34

Dall’Oriente all’Occidente. Il gruppo alberghiero COMO di Singapore sbarca in Francia con un nuovo boutique hotel di lusso nel cuore della Borgogna: COMO Le Montrachet. La nuova proprietà, che aprirà in più fasi a cominciare dal 2002, è frutto dell’acquisizione – in collaborazione con OLMA Luxury Holdings - del famoso Hotel Le Montrachet, situato a Puligny-Montrachet, in Borgogna.

Dall’edificio del XVIII secolo nascerà una struttura con 31 camere e suite che si sviluppano in quattro edifici storici, cui si aggiungerà la Spa COMO Shambhala Retreat, la prima del genere in Francia.

Il lancio segna la seconda apertura europea del marchio dopo COMO Castello Del Nero in Toscana, progettato dalla designer italiana Paola Navone, che collaborerà anche allo sviluppo dell’hotel francese.



“Con la recente vendita di COMO Metropolitan Miami Beach – spiega Olivier Jolivet, ceo del Gruppo COMO - questo annuncio sottolinea la nostra strategia di sviluppare proprietà pionieristiche in nuove destinazioni. Oltre all'Europa, l'anno prossimo aggiungeremo al portafoglio anche un nuovo resort di lusso nel Sud Pacifico".