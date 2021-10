Terme di Vulci cresce con la spa Voltumna

21:00

Terme di Vulci Glamping & Spa, glamping sito a Canino, nella bassa Maremma, amplia l’offerta benessere con l’apertura della spa Voltumna, recentemente inaugurata. La sua peculiarità? È tutta outdoor.

A caratterizzarla sei spazi a forma di “cuccumella” - struttura che richiama i tumuli etruschi presenti anche nella necropoli di Vulci - dove rilassarsi tra vasca idromassaggio con acqua termale, massaggi, sauna e bagno turco (al momento non disponibili causa Covid-19). Il tutto è stato messo a punto per consentire all’ospite di mantenere il contatto con l’ambiente naturale che fa da cornice.



Anche i trattamenti sottolineano il legame con il territorio: vengono infatti effettuati utilizzando prodotti naturali come ad esempio l’olio di oliva, una delle eccellenze della zona di Canino. L.F.