Le novità di Avalon Waterways a TTG Travel Experience

16:24

Avalon Waterways approda a Rimini. La compagnia di di crociere fluviali di lusso del gruppo Globus Family of Brands sarà presente alla 58esima edizione di TTG Travel Experience, presso il Padiglione A3 Stand 134, per illustrare agli operatori le novità della stagione 2022 e gli itinerari riservati ai viaggiatori italiani.



“Siamo lieti di prendere parte a TTG Travel Experience per presentare al travel trade il nostro esclusivo prodotto e le novità, in anticipo sulla programmazione 2022, e di rafforzare la nostra presenza in Italia – spiega in una nota Chiara Gobbi, ceo di Romitalia, la società che si occupa della distribuzione del brand Avalon Waterways sul mercato italiano che aggiunge -. La sicurezza, il comfort e gli alti standard qualitativi restano le nostre priorità. Per la prossima stagione, oltre alle classiche partenze di 8 giorni e 7 notti, abbiamo aggiunto itinerari di 4 giorni e 3 notti per offrire un’alternativa in più al viaggiatore che predilige itinerari più brevi, ma non meno suggestivi.”



Nella nuova programmazione alle crociere di 8 giorni e 7 notti - Romantico Reno, da Amsterdam a Basilea (e viceversa); e Incantevole Danubio, da Deggendorf a Budapest (e viceversa) con partenze da maggio a settembre -, si aggiunge il nuovo itinerario Le Gemme del Reno con una unica partenza il 21 agosto da Amsterdam a Francoforte che condurrà gli ospiti alla scoperta di pittoreschi villaggi e delle città che sorgono lungo il fiume Reno.

Novità della stagione 2022 anche le crociere Un Assaggio di Danubio, da Budapest a Vienna (e viceversa) con navigazione di 4 giorni e 3 notti.