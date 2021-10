MarBella Collection e le esperienze culinarie Greek Chefs Abroad

19:30

MarBella Collection, con le sue tre proprietà di lusso in Grecia, abbraccia il concept dell'esperienza culinaria. Non soltanto, dunque, un soggiorno a 5 stelle ma anche i sapori della terra ellenica sapientemente presentati da rinomati chef di fama internazionale grazie all'iniziativa Greek Chefs Abroad.

"Stiamo investendo costantemente sul comparto food & beverage -racconta Perikilis Gompakis, sales & marketing director di MarBella Collection -. Ci sono molti chef greci eccellenti sparsi per il mondo e abbiamo pensato che questo format di eventi possa essere una piacevole opportunità per i nostri ospiti".



Il brand continua a spingere sulla qualità dei propri servizi puntando sul tailor-made e sull'ospitalità greca. Il cibo rappresenta un tassello chiave per soddisfare ogni desiderio della clientela, in particolare di quella italiana, e lasciare un ricordo indelebile della vacanza. "Il mercato italiano sta prendendo spazio - prosegue Gompakis -. Reputiamo che questo tipo di attività legate al food continuerà a crescere, soprattutto se riflettiamo sulle affinità tra gli italiani e il mondo greco".



Non si fermano i progetti per il 2022. Tra le novità in arrivo, il proseguimento del Greek Chefs Abroad.



Gaia Guarino