Gabetti Short Rent: accordo per 14 ville di lusso in Costa Smeralda

12:24

Gabetti Short Rent espande il raggio d’azione. L’azienda che opera nel settore degli affitti di lusso ha siglato un accordo con Cpi Property Group riguardante il complesso immobiliare ‘Borgo delle Stelle’ in Costa Smeralda.

La firma riguarda l’allestimento di interior design finalizzato alla gestione in esclusiva da parte di Gabetti Short Rent delle 14 ville di lusso del complesso.



“L’intesa raggiunta con CPI Property Group – è il commento di Emiliano Di Bartolo (nella foto), a.d. di G Rent Spa, la società che opera attraverso il marchio Gabetti Short Rent – è per noi strategica, in quanto ci permette di focalizzarci ulteriormente sull’attività di interior design, che può così dare un contributo importante al nostro volume d’affari e, nello specifico, per un progetto sfidante e di prestigio come quello di Borgo delle Stelle, con l’obiettivo di gestire le ville, dopo aver realizzato un allestimento di alta qualità”.