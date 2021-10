Arriva in Italia Ruby Hotels, il lusso snello sceglie Firenze

12:55

Sbarca in Italia il brand Ruby Hotels, parte di The Ruby Group, azienda tedesca che propone una filosofia di lusso ‘snello’, con una location nel cuore della città, di alto design, con arredi di alta qualità e solo l'essenziale. Il tutto ad un prezzo accessibile.

Dopo l’Austria, la Germania, il Regno Unito, la Svizzera e l’Irlanda, l’Italia è il sesto Paese europeo sul quale The Ruby Group (nella foto l’hotel di Colonia) ha deciso di puntare gli occhi, scegliendo per il debutto il centro di Firenze.



"Siamo entusiasti di entrare nel mercato italiano con questo grande progetto e portare la nostra filosofia ‘Lean Luxury’ nel Sud Europa - dice Julian Mörs, group director development di Ruby -. Progettando e costruendo in modo modulare, centralizzando sempre di più e automatizzando costantemente dietro le quinte, stiamo rendendo le esperienze alberghiere di lusso a prezzi accessibili per i nostri ospiti, creando al contempo una struttura dei costi più snella e più adattabile, che a sua volta significa minori rischi per i nostri partner di proprietà”.



L’hotel, previsto in apertura nel terzo trimestre del 2023, sarà situato in un edificio del XIX secolo in Piazza della Libertà e metterà a disposizione degli ospiti 118 camere, un bar, una terrazza nel cortile interno e un Ruby Workspace.