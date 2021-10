AmaWaterways, Natale e Capodanno lungo i fiumi europei

12:24

Un nuovo modo di vivere i mercatini di Natale e Capodanno. AmaWaterways, in collaborazione con GDSM Global GSA, propone un’ampia gamma di crociere fluviali per trascorrere le festività di fine anno in modo diverso, godendo di un’esperienza di navigazione a 5 stelle.

Nel dettaglio, la compagnia offre quattro diversi itinerari di 8 giorni lungo il Reno ed il Danubio, alla scoperta dei più rinomati mercatini di Natale. Tra le proposte, ‘Christmas Markets on the Rhine’, crociera che, partendo da Amsterdam, consente di visitare i gioielli più nascosti della Germania, con tappa a Strasburgo e arrivo a Basilea.



Per il Capodanno, invece, AmaWaterways propone due itinerari da 8 giorni: ‘Melodies of the Danube’, viaggio lungo il Danubio, in partenza il 27 dicembre da Budapest; ed ‘Enchanting Rhine’, crociera lungo il Reno, in partenza il 30 dicembre da Basilea.



Le tariffe sono all inclusive (pasti e bevande con servizio à la carte, tutte le escursioni con una scelta di 3-4 diverse attività giornaliere, intrattenimento e wi-fi illimitato, tasse portuali e per le crociere di Capodanno è incluso anche il cenone di Gala).



I piani futuri

Ma la compagnia guarda anche avanti. Sono, infatti, già aperte le vendite per tutto il 2022 ed il 2023, con più di 30 itinerari in Europa, Africa (sui fiumi Nilo e Chobe), Asia (sul fiume Mekong) e Sud America, novità assoluta per il 2023.



“Con una flotta di 25 navi e più di 30 itinerari, AmaWaterways è in grado di offrire un prodotto esclusivo, che va oltre alle classiche crociere sul Danubio e sul Reno. Siamo convinti che in questo particolare periodo – commenta in una nota Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa – sia fondamentale sapersi differenziare e arrivare al cliente con proposte nuove. Ecco perché con AmaWaterways proponiamo itinerari insoliti, come le crociere a tema vino in Portogallo, le crociere a tema Impressionisti lungo la Senna, le crociere a tema Golf sul Danubio o ancora le crociere scenografiche in Provenza”.