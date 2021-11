Laqua by the Lake, il Gruppo Cannavaciuolo apre la Longevity Suite

14:01

Un nome che è tutto un programma. Si chiama Longevity Suite® la nuova spa di Laqua by the Lake, la struttura del Gruppo Cannavacciuolo che sorge sulle sponde del lago d’Orta, a pochi km dal Relais Villa Crespi.

La nuova spa, di oltre 200 mq, è accessibile agli ospiti degli appartamenti senza uscire dal corpo centrale del resort ed è anche aperta al pubblico esterno. La Longevity Suite® è un innovativo metodo antiage che integra anni di ricerca scientifica, le più moderne tecnologie del mondo del wellness e prodotti cosmeceutici avanzati, per programmi il cui obiettivo è di migliorare la bellezza esteriore, la forma fisica e il benessere mentale.



Gli spazi e i programmi

Cuore dei programmi antiage è la riduzione delle infiammazioni e quindi il rallentamento del processo d'invecchiamento, attraverso l'utilizzo del feddo, del detox e della consapevolezza. Gli spazi della spa si sviluppano in 2 cabine singole, 1 cabina di coppia, 1 cabina sensoriale e la cabina dedicata alla crioterapia.



La Longevity Suite® propone diversi percorsi di bellezza e benessere che si basano sulla ‘Crioterapia Total Body’ e la ‘Crioterapia Localizzata’. Tra i trattamenti anche la ‘Face Theraphy’, la ‘Body Theraphy’ e la ‘Holistic Theraphy’. Immancabili anche i programmi fitness, nello spazio dedicato alla palestra, firmati Matrix. L'esperienza di benessere si completa con il riposo all'interno di uno dei 16 appartamenti o 2 attici del Laqua by the Lake.