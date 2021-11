Ritz-Carlton Yacht Collection nel programma Marriott Bonvoy

12:24

Ritz-Carlton Yacht Collection entra in Marriott Bonvoy. Il nuovo servizio up level targato Ritz-Carlton, al debutto il 6 maggio 2022, sarà così inserito nel programma di èlite di Marriott International, che riunisce 30 marchi per un totale di 7.900 proprietà in 138 Paesi.

"È entusiasmante espandere il nostro portafoglio di esperienze di viaggio con The Ritz-Carlton Yacht Collection", ha spiegato David Flueck, senior vice president, global loyalty di Marriott International a Travel Mole.



I soci del programma di Marriott Bonvoy potranno così accumulare punti soggiornando negli yacht della collezione.



Evrima, il primo yacht della collezione, misurerà 190 metri e disporrà di 149 suites. Lo yacht navigherà nel Mediterraneo, i Caraibi, l'America centrale e il Sud America.