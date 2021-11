Ponant riparte sull’Antartide: via alle crociere nei ghiacci

12:55

Ponant è il primo operatore a riprendere le crociere in Antartide. Con l’inizio della stagione inaugurale della nave Le Commandant Charcot è partito il primo viaggio alla scoperta del mare di Bellingshausen, fuori dai sentieri battuti, con un team di 20 guide naturalistiche che accompagnano i passeggeri.

Sull’Antartide sono previste un totale di 14 rotte diverse e 33 partenze quest’inverno tra novembre 2021 e marzo 2022. Saranno presenti in loco anche anche Le Lyrial, L'Austral, Le Boréal e Le Soléal, le 4 navi gemelle della compagnia.



Al termine della stagione invernale Le Commandant Charcot di trasferirà nell’Artico per 11 partenze alla scoperta delle terre selvagge più settentrionali del pianeta. I viaggiatori avranno la possibilità di raggiungere il Polo Nord geografico.



Intanto la compagnia ha aperto la stagione 2022/2023, con 13 diversi percorsi di esplorazione disponibili su 34 partenze. Questi viaggi offrono itinerari completamente nuovi, sulle tracce di grandi esploratori, e un'opportunità unica per osservare una fauna selvatica straordinaria e segreta.