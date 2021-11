Oetker Collection debutta in Italia con l’hotel La Palma di Capri

11:39

Oetker Collection sbarca in Italia e sceglie un hotel storico di Capri per il suo debutto nella Penisola. Aprirà, infatti, nell’aprile del prossimo anno l’hotel La Palma, in più antico dell’isola, che è stato trasformato in un albergo di 50 camere e suite da Oetker Collection e Reuben Brothers, proprietari dell’immobile.

A pochi passi dalla leggendaria Piazzetta, l’hotel La Palma offrirà un ristorante e un bar sulla terrazza, un beach club, una nuova piscina, una spa, un fitness centre e tre boutique.



Durante il restauro il numero delle camere è stato ridotto da 80 a 50: tutte avranno un balcone o una terrazza, incluse le 18 suite. L’interior design è stato realizzato da Francis Sultana, in collaborazione con Francesco Delogu della Delogu Architects. Sultana è da anni un assiduo frequentatore dell’isola con la quale ha una grande affinità. “Capri è un’isola che amo – dice -. L’hotel La Palma è un’icona che sarà molto amata in questa sua nuova veste. Volevo che il mio design riflettesse il rapporto speciale che ho con la destinazione”.



La ‘casa degli artisti’ di Capri presenta nel foyer soffitti affrescati da Roberto Ruspoli e colori sui toni del blu, verde e turchese che incorniciano gli interni e rendono gli spazi ampi e ariosi. L’hotel sarà anche un paradiso gourmet, grazie alla direzione dello chef Gennaro Esposito, che con uno sguardo alla Capri degli anni ’50 offrirà una cucina autentica, senza fronzoli e fortemente legata al territorio. I suoi piatti si potranno gustare al ristorante, al bar, in terrazza e da “Bianca” il nuovo ristorante panoramico sul tetto.



Per immergersi al meglio nella vita caprese, non poteva mancare La Palma Beach Club, a Marina Piccola, area dell’isola che ospita i più famosi ristoranti e bagni di Capri. Il Beach Club sarà aperto anche agli ospiti esterni per pranzi in riva al mare creati da Gennaro Esposito o aperitivi al tramonto.



“Il nuovo hotel La Palma sarà un omaggio alla Dolce Vita e al suo forte legame con questa destinazione leggendaria – dice Timo Gruenert, ceo di Oetker Collection-. Abbiamo reinventato La Palma per renderla il nuovo epicentro sociale dell’isola, senza dimenticare l’impegno nel creare un’ospitalità senza tempo, connotata da un forte senso di famiglia”.