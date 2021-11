The Hoxton apre 4 nuove strutture a Barcellona, Berlino, Bruxelles e Londra

13:58

Quattro nuove aperture nel 2022 per The Hoxton, il brand londinese che ha il suo punto di forza nell’ospitalità open-house. Il prossimo anno il gruppo Ennismore porterà il brand a Barcellona, Bruxelles e Berlino, mentre aprirà un quarto hotel a Londra, a Shepherd’s Bush, dopo quelli di Shoreditch, Holborn e Southwark.

Il primo ad aprire sarà l’hotel di Barcellona, The Hoxton, Poblenou, che debutterà nella prossima primavera con 240 camere, ristorante e bar con terrazza, una taqueria e una piscina sul rooftop. A seguire l’hotel di Bruxelles, situato in un edificio a torre ex quartiere generale belga dell’Ibm: avrà 198 camere in stile anni ’70, una lobby con soffitti altissimi, un bar e un ristorante, un bar terrazzato sul rooftop. L'hotel si trova a nord del centro storico, a pochi passi dai bar e dalle boutique di Dansaert e direttamente affacciato su Botanique, il giardino botanico di Bruxelles.



E ancora Berlino, con il The Hoxton Charlottenburg a pochi minuti dalla zona commerciale di Kurfürstendamm (Ku'Damm). The Hoxton si installerà negli spazi di un ex hotel, che Ennismore Design Studio ha completamente trasformato. L'hotel vanta 234 camere di varie dimensioni; una hall spaziosa, un bar e un ristorante; un giardino d'inverno ispirato al Caffè Romanisches.



Infine, nell’inverno 2022 la nuova struttura di Londra posizionato vicino a White City e Portobello Road. Avrà 237 camere di varie tipologie, inclusa la nuova categoria Hideout; un bar centrale e una spaziosa lobby con sedute eclettiche dal tocco vintage.