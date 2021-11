Una notte nella stanza di neve: l’esperienza dello Snow Chalet a Livigno

21:00

Una notte in una stanza fatta di neve, a dormire in un letto fatto di neve. L’esperienza indimenticabile si può vivere a Livigno, dove l’hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort per il quinto anno costruisce lo Snow Chalet: una suite di neve situata a 1.816 metri di quota per gli ospiti che desiderano sperimentare una notte davvero particolare, total white, total snow, con l’assistenza esclusiva di un personal assistant.

L’inaugurazione è fissata per il 18 dicembre, quando le basse temperature permettono all’artista livignasca Vania Cusini di scolpire e costruire la stanza di neve e di mantenerla fino al 20 marzo.



L’hotel organizza la Snow Dream Experience, che prevede una cena a lume di candela presso il ristorante dalle pareti in legno “Stua da Legn” seguita da una visita all’Apotheke dell’hotel dove l’erborista preparerà una rilassante tisana. Poi a letto nello Snow Chalet e svegli con the e caffè serviti a letto.



Per colazione ci si trasferisce in hotel e la giornata prosegue con una passeggiata con gli alpaca oppure un'escursione guidata con le ciaspole, o ancora una degustazione di vini valtellinesi o un'esperienza fashion con il personal shopper.



L’esperienza si conclude alla Spa dell’hotel, con piscina panoramica, idromassaggio salino, sale relax alpine, sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno al vapore, cascata di ghiaccio e docce emozionali. Il clou: il rituale di coppia "Sentiero Armonia Alpina" nella Private Spa, uno spazio riservato ad uso esclusivo della coppia per 135 minuti con bio-sauna, bagno di vapore e fontana per piedi riservata.