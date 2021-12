Lusso, privacy e benessere nelle Dolomiti, al via la 'Vacanza Private'

08:00

Mai come oggi lusso fa rima con privacy e riservatezza. Ed è proprio per venire incontro alle esigenze di distanziamento sociale e relax di coppia che in Alto Adige il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5 stelle di lusso a San Cassiano, nel cuore della Val Badia, propone la sua ‘Vacanza Private’, un soggiorno nelle nuove suite Cocoon con l’aggiunta di tre trattamenti benessere e le cena gourmet dello chef De Marc.

Il trattamento ‘Fanes Private Suite solo noi due’ permette una totale rigenerazione con un bagno caldo e profumato grazie agli olii aromatici con cui viene arricchito. L’ ‘Ayurveda Mekong Kerala’ consiste, invece, in un massaggio ayurvedico e, per concludere, l’’Aemotio Spa Marocco Jamila’ include lo scrub al sapone nero e un successivo impacco all’henné e olio di rose con vapore, accompagnato dal massaggio aromaterapico.



Dall'unione tra trattamenti benessere, cena gourmet e passeggiate nei boschi nasce un’esperienza di relax che, fa notare l’hotel, è “difficilmente ripetibile altrove”.