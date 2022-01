Islanda, è a brand Edition il primo cinque stelle di Reykjavik

08:00

Le camere e suite sono 253, tutte progettate come caldi rifugi con i letti rivolti verso le finestre a tutta altezza, terrazze esterne e il tocco local che si incontra con gli standard propri del lusso, tra manufatti locali e ceramiche ed elementi di arredo italiani.

È nato in riva al porto di Reykjavik il primo cinque stelle dell’Islanda, The Reykjavik Edition, progettato in collaborazione con lo studio di architettura locale, T.ark e lo studio di New York, Roman and Williams sotto la guida di Ian Schrager Company. La struttura, dalla facciata d’ebano annerito, ha una splendida vista sulle montagne e si trova a due passi dalla scenografica Harpa, la sala concerti della città, e a pochi minuti da Laugavegur, la principale via dello shopping di Reykjavik. Nella Spa si possono sperimentare hammam, bagno turco, sauna e piscina con acqua geotermica. Al piano terra il Tides, il ristorante con sala da pranzo privata e terrazza all’aperto, guidato da Gunnar Karl Gíslason - lo chef dietro Dill, il tanto celebrato ristorante New Nordic con stella Michelin di Reykjavik - e Tölt, un bar che prende spunto dalla premiata Punch Room di The London Edition.



“Reykjavik è una città davvero cool e giovane, perfetta per il nostro marchio - dice ad ad-italia.it Ian Schrager, il creatore di Pulblic e di Edition -. Pensiamo che questo sia il momento di Reykjavik e noi siamo proprio qui, nel cuore della città e nell’attimo perfetto”.