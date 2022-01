Spagna, Hidalgo pronto a investire 600 milioni in hotel di lusso

15:16

Le novità dal punto di vista alberghiero non riguardano solo l’Italia. Una notizia di un investimento multimilionario arriva dalla Spagna, dove, secondo Desarollo, il presidente di Globalia, Juan José Hidalgo (nella foto), intende scommettere 600 milioni di euro per lo sviluppo di due complessi alberghieri di lusso.

La scelta del patron di Air Europa sarebbe ricaduta su Estepona, in Andalusia, dove Hidalgo una ventina di anni fa ha acquistato più di un milione di metri quadrati di terreno che oggi vedrebbero la nascita di due resort upper level.



L’Andalusia in questi ultimi anni sta vivendo un momento di boom di progetti per la realizzazione di hotel di lusso, e Hidalgo sarebbe pronto a unirsi alla corsa.