Four Seasons rileva l’Hotel Danieli e sbarca a Venezia

11:21

Four Seasons approda a Venezia. Dopo il San Domenico di Taormina, il gruppo - ora nelle mani di Bill Gates e del principe saudita Alwaleed bin Talal - mette a segno un nuovo colpo in Italia, agguantando uno degli hotel più iconici della laguna: il Danieli.

Four Seasons ha messo le mani sulla struttura affidando la sua ristrutturazione al designer Pierre-Yves Rochon per circa 30 milioni di euro.



I lavori coinvolgeranno tutte le aree esterne e interne dell’Hotel Danieli e, riporta Corriere.it, termineranno nel 2024.



L’albergo tornerà così in vita con 200 nuove camere, finemente arredate.



A seguire l’operazione in qualità di advisor è stata Three Star Capital Partners.