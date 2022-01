Puglia destinazione lusso: apre in primavera Castle Elvira

10:39

Si chiama Castle Elvira il nuovo indirizzo di lusso che aprirà in Puglia, nei pressi di Lecce, nella primavera di quest’anno. Di proprietà di Steve Riseley e del suo compagno, l’artista Harvey B-Brown, il castello è una struttura eclettica nata alla fine del 1800 ma quasi subito abbandonata e rimasta fino ad oggi senza utilizzo.

Immerso in un parco privato da 150mila metri quadrati, il castello è stato oggetto di un'ampia ristrutturazione negli ultimi tre anni. La struttura di design sarà caratterizzata da dettagli originali con un eclettico mix di arredi contemporanei e antichi e tecnologia moderna.



Il castello e il vicino cottage dispongono di 6 camere da letto con bagno privato e una serie di servizi tra cui una piscina di 70 metri quadrati, una jacuzzi per 12 persone, una sala pianoforte, un cinema, diversi saloni e un rooftop a terrazza. I giardini privati sono caratterizzati da agrumeti e uliveti e la caffetteria offrirà colazione, pranzo, aperitivi e cena, servendo l'autentica cucina povera salentina.



Sempre nella primavera del 2022 aprirà la residenza gemella di Castle Elvira, Tower Elvira, che consentirà di aumentare l'occupazione fino a 20 ospiti. Tower Elvira offre, infatti, lo stesso lusso del castello in 4 suite, con giardini privati o terrazze e una piscina riscaldata di 40 metri quadrati, immersa tra uliveti e agrumeti.