Gli occhi di Marriott sull'Arabia Saudita: due le new entry

17:26

L’Arabia Saudita entra nel piano di sviluppo di Marriott Inernational. Il gruppo ha siglato un accordo con Diriyah Gate Development Authority per l'apertura di due nuovi hotel di lusso.

Nello specifico sorgeranno a Diriyah, a soli 20 minuti a Nord-Ovest del centro di Riyadh, in prossimità di At-Turaif, sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2010. Il primo ad aprire sarà il The Luxury Collection Hotel, Diriyah, Riyadh che, situato nel distretto di Samhan, dovrebbe iniziare ad accogliere gli ospiti entro la fine del 2022 offrendo 141 stanze di cui 27 suite, due ristoranti signature, un ristorante aperto tutto il giorno, un bar, un centro benessere, una piscina e una spa.



Nel 2025 sarà invece la volta del The Ritz-Carlton, Diriyah, Riyadh che disporrà di 195 stanze di cui 34 suite, un ristorante di specialità locali, un altro aperto tutto il giorno, sale riunioni, una piscina all’aperto, un centro benessere e un kids club.