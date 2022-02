Al Cipriani, a Belmond Hotel Venezia l’alta cucina dello chef Riccardo Canella

16:24

I menù del Cipriani, a Belmond Hotel Venezia porteranno presto la firma di Riccardo Canella. Lo chef prenderà infatti le redini del Ristorante Oro a partire dal 10 marzo, giorno di inizio della stagione 2022.

Canella assumerà l’incarico di executive chef del ristorante.



Ma sarà possibile gustare le sue creazioni culinarie anche al Cip’s Club, al Porticciolo, al Bar Gabbiano, nonché in cene private ed eventi.



"Sono entusiasta che uno chef giovane, dinamico ma con già grande esperienza, come Riccardo entri a far parte del team del Cipriani – spiega in una nota commenta Marco Novella, managing director del Cipriani -. Riccardo ha una personalità originale ed un talento riconosciuto internazionalmente. Il suo arrivo a Venezia è indicativo della profonda rivoluzione gastronomica che, da qualche anno, la città sta vivendo e che il Cipriani abbraccia. Sono convinto che Chef Canella saprà coniugare ed elevare la grande qualità e la voglia di innovazione sui quali, non solo a livello gastronomico, il Cipriani sta investendo".



Canella ha lavorato con alcuni dei più grandi maestri del mondo, quali Gualtiero Marchesi, Fabrizio Molteni, Massimiliano Alajmo e con René Redzepi.