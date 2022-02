Attesa per l’opening di The Other House, nuovo concept di ospitalità a Londra

09:15

Aprirà a giugno 2022 a South Kensington a Londra The Other House, il nuovo concept di ospitalità creato da Naomi Heaton.

Con l’introduzione della definizione di Club Flats, The Other House offre appartamenti moderni completamente attrezzati, ciascuno con cucina e area soggiorno, ideali sia per turisti, sia per ospiti locali. I comfort domestici sono completati dai servizi dell'hotel. Il concetto sta aprendo la strada a una nuova era di viaggi, più lenti e lunghi.



Oltre al club privato, per creare una nuova destinazione lifestyle a Londra sono stati ideati spazi comuni tra cui un bar, già destinato a diventare meta di turisti e locali, e un caffè, aperto tutto il giorno, con accesso anche dall’esterno: The Other Kitchen.



La struttura accoglierà anche un'area benessere, che includerà una vitality pool, un bagno turco e una sauna, oltre a esperienze audio-sensoriali, e una palestra con macchinari di ultima generazione.



I servizi dell’hotel sono a disposizione degli ospiti 24 ore su 24. La proprietà è altamente tecnologica, nel caso i residenti desiderino uno stile di vita assolutamente indipendente: l'app The Other House consentirà agli ospiti di gestire l'intero soggiorno ed esperienza - dalla prenotazione, al check-in, all'ingresso in camera, alla pulizia della camera, alla lavanderia, alla messaggistica, alla prenotazione e al pagamento nei ristoranti, bar e altri servizi - attraverso l’applicazione.



Dopo il debutto a South Kengsington, la proprietà ha già ottenuto i permessi per una seconda struttura a Covent Garden. Il marchio ha grandi ambizioni di espansione in Europa e nel mondo.