Il lusso secondo Autentico Hotels: 18 strutture nel portfolio 2022

17:40

Sono 18 le strutture che Autentico Hotels propone ai viaggiatori per il 2022. Un portfolio di alberghi indipendenti e di prestigio selezionati dal player in base a criteri che garantiscano un’accoglienza up level: quella che Autentico definisce come “lusso personalizzato”.

L’ultimo e entrare nella collezione è stato Fiocco di Neve Relais a Limone Piemonte, il primo cinque stelle nella storia della località della provincia di Cuneo, che si caratterizza per la cucina sofisticata dello chef Christofer Pinzone e offre un’area fitness e una eduteca per i più piccoli.



Sempre in montagna il Mont Blanc – Relais & Spa di La Salle è l’deale per chi desidera un soggiorno all’insegna ddela natura, del relax e del benessere.



Gli hotel che hanno fatto la storia

Sul fronte degli alberghi storici, invece, spicca nella collezione Autentico il Grand Hotel Savoia di Genova: 120 anni di storia e un restyling che ne ha saputo valorizzare lo stile classico e le atmosfere della Belle Époque.



Altra struttura ricca di atmosfera è il Grand Hotel et de Milan (nella foto), l’unico cinque stelle della città ancora gestito da una famiglia. Inaugurato nel 1863, è ancora oggi l’albergo di lusso preferito da nomi illustri del mondo della cultura, dello spettacolo e del business.



Tra gli altri indirizzi upper level Autentico La Barchessa di Villa Pisani a Vicenza, l’opera più importante del periodo giovanile di Palladio, e l’Hotel Ville sull’Arno di Firenze, la cui storia antica la vide essere bottega d’arte, cenacolo dei Macchiaioli e luogo di dibattiti culturali.

Tra i boutique hotel inclusi nel portfolio il Martivs Private Suites: otto suite con affreschi e dipinti del ‘700, nel cuore della Roma rinascimentale.