Il Sereno Lago di Como inaugura la Penthouse Suite

16:24

Una Penthouse Suite ispirata a ‘La Dolce Vita’ i cui arredi di design, per la prima volta in Europa, sono acquistabili. È una delle novità de Il Sereno Lago di Como, il cinque stelle lusso progettato da Patricia Urquiola che riapre il 24 marzo per la stagione 2022.

“A oggi - sottolinea l’hotellier Luis Contreras - le prenotazioni sono in crescita, anche rispetto agli anni pre-Covid, tanto che Villa Pliniana è già sold out da maggio a settembre 2022. E speriamo che possa anche ripetersi un’esperienza unica come quella di aver ospitato l’evento di Alta Gioielleria di Cartier”.



In cerca della privacy assoluta

Villa Pliniana è la proprietà gemella de Il Sereno: un palazzo italiano del XVI secolo, a pochi minuti dall’hotel su una tenuta privata di 18 acri fronte lago. Disponibile per l’affitto, la villa offre 19 lussuose camere da letto, un molo privato, una pista di atterraggio per elicotteri, un centro benessere, giardini e i servizi del Gruppo Sereno Hotels.



Ispirazione dal glamour del dopoguerra

Tornando alla nuova suite dell’hotel, è ispirata al glamour italiano del dopoguerra, a ‘La Dolce Vita’, ai designer italiani e alle eccellenze comasche della seta; progettata sempre da Patricia Urquiola è già stata definita una delle migliori suite al mondo e i suoi arredi sono acquistabili sul sito di Sereno Hotels.



Gite in barca sul lago

Tra le altre novità di quest’anno la possibilità di effettuare gite sul lago a bordo dell’Inglesina, una barca a remi costruita proprio sul lago di Como negli anni Trenta per i turisti inglesi, secondo le caratteristiche delle imbarcazioni del Tamigi, dal bisnonno di Daniele Riva, che ha costruito le altre barche de Il Sereno a mano. L’escursione prevede anche un picnic di lusso studiato dallo chef Raffaele Lenzi, che per il quinto anno consecutivo torna a gestire il Ristorante a bordo lago de Il Sereno, di ritorno dalla proprietà gemella de Il Sereno a St Barths, dopo una stagione invernale di successo.



A disposizione degli ospiti anche un servizio di navetta notturna sul lago - l’hotel è l’unica struttura sul lago ad offrirlo -: l’imbarcazione usata, la Vaporina del Lago Riva, è una vera e propria limousine sull’acqua, con interni ideati da Patricia Urquiola.



Foto: la nuova Penthouse Suite (Credit Patricia Urquiola)