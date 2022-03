Apre ad aprile il primo Conrad in Italia: il Chia Laguna Sardinia

09:19

Il 13 aprile debutterà il Chia Laguna Sardinia, iconico resort di Italian Hospitality Collection, adesso a marchio Conrad, che conterà 107 camere di cui 73 suite.

Un'apertura che profuma di luxury in quanto la struttura sarà il primo Conrad Hotels & Resorts in Italia, brand del gruppo Hilton dedicato ai viaggiatori altospendenti che aspirano a un'esperienza basata su servizi di qualità elevatissima e spazi curati in ogni dettaglio.



“Gli italiani sono legati a questo paradiso della Sardegna - commenta Marcello Cicalò, direttore operativo di Ihc -. In due anni è stato realizzato un investimento di oltre 30 milioni di euro, e Conrad rafforzerà ulteriormente l'identità dell'isola con un'impronta lusso”.



Il 2022 si prospetta come un anno importante sul fronte della domanda internazionale e sebbene i mercati principali, oltre all'Italia, rimangano quelli europei, l'obiettivo è raggiungere gli statunitensi dove Hilton è storicamente forte con 120 milioni di clienti che interagiscono costantemente con l'azienda.



“Il Chia Laguna Sardinia rappresenta l'essenza di Conrad - aggiunge Alan Mantin, managing director, development, Southern Europe di Hilton -. Parliamo di un lusso fatto da un design moderno caratterizzato dalla destinazione e ovviamente da una location da sogno. Puntiamo - prosegue - a una clientela di alto profilo che durante il soggiorno desidera una propria gestione del tempo”.



Il rapporto col trade

Con l'esplodere della pandemia e nel periodo a seguire, per Ihc il network delle proprie adv ha acquisito un valore notevole dando luce al ruolo dei consulenti di viaggio. “Il trade è un segmento fondamentale - sottolinea Cicalò- . In Italia abbiamo una rete di distribuzione composta da 6mila agenzie con cui manteniamo un rapporto costante attraverso iniziative tattiche e formazione sul prodotto, così da consentire al meglio la vendita del Chia Laguna Sardinia e in primis del brand Conrad”.



Gaia Guarino