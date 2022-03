Inside Conrad Chia Laguna Sardinia, la Sardegna secondo Conrad. La fotogallery

17:31

Aprirà le porte il 13 aprile prossimo il Conrad Chia Laguna Sardinia e segnerà il debutto di Conrad Hotels & Resorts in Italia. Il brand luxury di Hilton sbarca in Sardegna, in una location unica dove ad accogliere gli ospiti saranno spazi e servizi d’eccellenza, un paesaggio suggestivo e dettagli di pregio. Il tutto pensato per soddisfare non soltanto gli italiani, ma anche e soprattutto un target di viaggiatori esteri di altissimo profilo.

L’hotel si trova a circa 45 minuti dall’aeroporto di Cagliari. A colpire immediatamente una volta giunti in struttura è la lobby, con un tocco contemporaneo e una reception organizzata con delle comode sedute. Si crea un’immediata continuità, data anche dalla fluidità cromatica dell’ambiente nonché dalle scelte progettuali e di design, con il Bar Bollicine che, come suggerisce il nome, è uno champagne bar, il principale dell'hotel, dove assaporare però anche il tradizionale afternoon tea inglese.



Si procede poi verso il fiore all’occhiello del Conrad Chia Laguna Sardinia, ossia il ristorante La Terrazza, che offre una colazione a buffet e à la carte, e la cena con menù mediterraneo. Passeggiando verso l’area esterna, ci si ritrova al ristorante Bioaquam, uno degli angoli più suggestivi del resort. Situato a bordo piscina, ci si può concedere un aperitivo, un pranzo light o una cena romantica. Per chi invece volesse scoprire i sapori di piatti e vini sardi, ci sarà il Sa Mesa, il ristorante signature del resort dove immergersi nell’atmosfera isolana.



Punta di diamante della struttura le spiagge, lo spettacolo naturale di questa destinazione. La più grande è quella di Campana Dune, che include uno spazio Vip per i clienti del Conrad Chia Laguna Sardinia, alla quale si aggiunge poi quella di Monte Cogoni attrezzata con lettini e un campo di beach volley. È ancora la Conrad Spa, mille metri quadrati per il wellness in cui trovare la palestra con vista panoramica e attrezzi Technogym di ultima generazione, il solarium sul rooftop con piscine a sbalzo sul giardino e salottini privati, oltre a sei cabine per i trattamenti e un percorso con idromassaggio, sauna e bagno turco.



Le camere

Il resort conta 107 camere di cui 73 suite che raccontano da una parte la vocazione internazionale di Conrad e dall’altra l’ospitalità italiana di Italian Hospitality Collection. La main suite è la nuova Shardana Presidential Suite with Sea View: 108 metri quadrati all’ultimo piano dell’hotel da cui si domina tutta la baia.



Lo stile evoca i colori caldi della sabbia e dell’argilla, le sfumature del legno e della pietra, particolari che si rilevano nell’ampia area living, ma anche nello studio, nella zona notte con letto king size e cabina armadio, e nei due bagni. Vera chicca di questa suite è la terrazza di 228 metri con una jacuzzi privata affacciata sul mare di Chia.



Per qualunque necessità, infine, è previsto un servizio butler h24.