L’Edition di Madrid, che sta facendo il suo soft opening. E poi il The Fifth Avenue Hotel di New York, il Waldorf Astoria Cancun e l’Atlantis The Royal Dubai. E, in Italia, il Bulgari Roma, il Six Senses, sempre a Roma, il The Portrait a Milano e l’hotel La Palma a Capri.

Sono una manciata, ma sono le strutture upper level più attese del 2022, almeno secondo Virtuoso e gli altri network di agenzie che servono i clienti affluent.



Ha già aperto i battenti, anche se soltanto in soft opening, l’Edition Madrid, situato vicino a Puerta de Sol, nel cuore della capitale spagnola ea pochi passi dal Triangolo d'Oro dell'Arte. Il brand sbarca nella capitale spagnola e si presenta come il primo luxury lifestyle urban resort della città.



In autunno è programmato invece il debutto del The Fifth Avenue Hotel a New York, ospitato in uno dei capolavori architettonici della città, sorto nel 1907. L'hotel progettato da Martin Brudinski mescola il vecchio e il nuovo con due strutture contrastanti ma complementari: “The Mansion” che ospita 24 camere e The Tower con 129.



Sempre in autunno, con l’inaugurazione prevista a settembre, sarà la volta del Waldorf Astoria Cancun, che si estende su 40 ettari di costa e offre una miscela di tradizione messicana ed eleganza moderna. Le 178 camere e suite saranno dotate di piscine private, mentre la spa offrirà trattamenti che sfruttano il potere curativo degli ingredienti locali.



Ancora nel terzo trimestre dell’anno, prenderà il via l’attività dell’Atlantis The Royal Dubai, iconico hotel con 795 camere e suite, tra cui alcune con piscina privata, oltre a una selezione di ristoranti degna della Michelin.



Le novità italiane

Per quanto riguarda l’Italia, il 2022 sarà un anno ricco di opening molto attesi.



Roma sarà al centro di grandi aperture, prima fra tutte il Bulgari Rome, situato a pochi minuti da Piazza di Spagna, Via del Corso e Via Condotti, che occuperà un edificio modernista degli anni '30 che si affaccia su due dei monumenti più iconici di Roma: l'Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. L’hotel conterà oltre 100 camere, la maggior parte delle quali suite, nonché il ristorante curato dallo chef stellato Niko Romito.



Ancora a Roma, nell’autunno sarà la volta dell’Edition Rome, con 95 camere e suite, una terrazza panoramica, una piscina panoramica e una spa con due sale per trattamenti. Con la sua posizione centrale, a pochi passi da Via Veneto e dalla Fontana del Tritone del Bernini in Piazza Barberini, Edition Rome è ospitata all'interno di un edificio storico progettato da Cesare Pascoletti in collaborazione con l'architetto Marcello Piacentini, uno dei più famosi architetti italiani del Razionalismo nel inizio XX secolo.



Grande attesa anche per l’opening del Six Senses Rome, situato in Piazza di San Marcello a Roma, a pochi isolati dalla Fontana di Trevi e dal Pantheon. La struttura sarà caratterizzata da 95 camere e suite e ospiterà al primo piano il Six Senses Spa e le terme romane mentre una terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e sui monumenti circostanti ospiterà un orto biologico di frutta e verdura.



Non solo Roma. Anche a Milano cresce l’attesa per l’opening di The Portrait, appartenente al gruppo della famiglia Ferragamo. La location è particolare: l'ex Seminario Arcivescovile in Corso Venezia 11, con ulteriori accesso dal numero 10 di Via Sant'Andrea. Questo monumentale edificio vanta un imponente ingresso barocco progettato nel 1652 da Francesco Maria Richini. L'enorme edificio ospiterà anche ristoranti, una galleria di negozi e ampi spazi per eventi, rendendolo un importante lifestyle hub nel cuore del quadrilatero della moda milanese.



Fuori dalle città, arriva ad aprile l’Hotel La Palma di Capri, la prima proprietà italiana di Oetker Collection, che nasce dal restauro del primo hotel nato sull’isola. Al termine del restauro la struttura offrirà 50 camere e suite situate a pochi passi dalla famosa Piazzetta, un ristorante e bar sul rooftop, un beach club privato, una terrazza con piscina di nuova costruzione, una spa e boutique di alta moda.